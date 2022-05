Time Magazine zet Zelenski en Poetin op lijst invloedrijkste personen

"Elke keer dat we elkaar spreken hoor ik in de stem van president Zelenski de meedogenloze vastberadenheid van een man die ten diepste gelooft in zijn plicht tegenover zijn volk en die iedere dag zijn verantwoordelijkheid neemt om zijn land door deze donkere en moeilijke tijd te slepen", aldus de Amerikaanse president, die zelf ook op de lijst staat.

'Een les die we niet hadden mogen vergeten'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft een bijdrage geleverd bij de naam van Poetin. "Poetin heeft ons in 2022 er weer eens aan herinnerd dat een pad dat begint met 'een klein beetje verkiezingsfraude' altijd eindigt in een dictatuur. En een dictatuur leidt altijd tot oorlog. Dat is een les die we niet hadden mogen vergeten", stelt Navalni.