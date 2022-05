Inhaalslag na corona: wereldwijd zeker 579 mensen geëxecuteerd

Van de bekende gevallen vond meer dan de helft plaats in Iran. Amnesty stelt vast dat de doodstraf vorig jaar in achttien landen is uitgevoerd, net als het jaar ervoor.

Doodstraf afgeschaft in Sierra Leone

De mensenrechtenorganisatie meldt ook positieve ontwikkelingen. Zo is in Sierra Leone, Kazachstan en Papoea-Nieuw-Guinea de doodstraf afgeschaft. Nog drie landen zijn het proces begonnen om die stap te volgen. In de Verenigde Staten nam het aantal executies af tot het laagste niveau sinds 1988.

Volgens Amnesty zijn er wereldwijd nog zeker 28.000 mensen die vastzitten met een doodvonnis. In Europa is Belarus het enige land dat de doodstraf uitvoert. Dat gebeurde vorig jaar zeker één keer.