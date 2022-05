Foto's van feestende Johnson tijdens lockdown opgedoken

'Partygate'

In een verklaring zegt ITV News dat het programma de beelden heeft vrijgegeven 'in het belang van het publiek'. Volgens het programma trekken de beelden de eerdere uitleg van Johnson over 'partygate' in twijfel. Tegenover het Britse parlement verklaarde de premier eerder dat hij niet wist dat de coronamaatregelen tijdens bijeenkomsten niet altijd waren nageleefd.

Volgens een woordvoerder van Downing Street 10 werd naar aanleiding van het feestje op 13 november 2020 één boete uitgedeeld, meldt de BBC. Die boete zou niet voor premier Johnson zijn geweest.

126 boetes

De politie in Londen heeft in totaal 126 boetes uitgedeeld aan Britse overheidsmedewerkers naar aanleiding van overheidsfeestjes en -borrels op momenten waarop in Engeland strenge coronamaatregelen golden. De boetes hebben betrekking op in totaal acht bijeenkomsten tussen mei 2020 en april 2021. Johnson kreeg alleen een boete voor een verjaardagsfeest in 2020.

Topambtenaar Sue Gray kreeg eerder van Johnson het verzoek om onderzoek te doen naar 'partygate'. Overheidsbronnen melden dat het volledige rapport hierover mogelijk deze week wordt gepubliceerd. "Daarna zal de premier het parlement uitgebreid te woord staan", aldus een woordvoerder van Johnson tegen de BBC.