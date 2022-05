Biden geeft signaal aan China: bereid geweld te gebruiken om Taiwan te verdedigen

De woordvoerder van Biden zwakte diens woorden af, kort nadat de president ze had uitgesproken. Volgens de woordvoerder zijn de VS toegewijd aan het leveren van militaire steun zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen. Wat Biden bedoelde is dus niet helemaal duidelijk.

Niet per definitie tegen eenwording

"China flirt met gevaar", zei Biden. Chinese vliegtuigen vlogen recent nog erg dicht bij Taiwan en vorige maand hield het Chinese leger een militaire oefening in de buurt van de eilandstaat.