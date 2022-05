Grootste protestantse kerk VS stopte seksueel misbruik in doofpot

Wereldwijd telt de kerk 40 miljoen leden.

'Goed bewaakte geheimen'

Slachtoffers van seksueel misbruik werden vaak genegeerd of niet geloofd. Soms werden ze zelfs verguisd en onder druk gezet, schrijf The Washington Post. Het bijna 300 pagina's tellende onderzoeksrapport beschrijft hoe klachten over het seksueel misbruik als 'goed bewaakte geheimen' onder de pet werden gehouden.

Dat werd gedaan om juridische aansprakelijkheid te vermijden. De beschuldigde predikanten behielden doorgaans hun gezaghebbende posities binnen de kerk. Aanklachten tegen de Southern Baptist Convention deed de kerk lang af als 'opportunistisch' en zonder enige waarde, aldus het rapport.