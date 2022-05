Hittegolf breekt temperatuurrecords in Spanje: 'Bizar warm'

"Er hangt de afgelopen dagen een enorme bel warme lucht boven Spanje", vertelt hij. "Daardoor is het op veel plekken veel warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. In Sevilla werd het bijvoorbeeld 41 graden. Het oude hitterecord van 39 graden is daarmee verbroken, of eigenlijk verpletterd."

Plaknachten

De hele maand mei is het al erg warm in Spanje, zegt De Wit. "Ook in Noord-Afrika was het de afgelopen tijd extreem heet, en die warme lucht is nu naar Spanje gekomen", vertelt hij.

Sinds vrijdag is het in sommige Spaanse gebieden bijna niet uit te houden. "Ook 's nachts koelt het nauwelijks af. Op veel plekken blijft het rond de 25 graden. Geen pretje om met die temperaturen te moeten slapen."