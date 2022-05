Tweede geval met apenpokken in België, ook besmettingen in Duitsland en Frankrijk

Apenpokken kunnen leiden tot griepsymptomen en huiduitslag. Het virus komt normaal gesproken alleen voor in Centraal- en West-Afrika. Maar sinds begin deze maand wordt het virus in steeds meer Europese landen geconstateerd. Ook de VS, Canada en Australië melden een of meerdere besmettingen.

Feestje

De laatst vastgestelde patiënt uit België betreft een man uit Vlaams-Brabant die op hetzelfde feestje was als de eerste patiënt waarmee het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen gisteren naar buiten kwam. De mogelijke link met het feestje wordt nog verder onderzocht. Zijn besmetting kwam aan het licht doordat hij de kenmerkende blaasjes en bobbeltjes op zijn handen had.

In Duitsland is de eerste besmetting vastgesteld bij iemand uit München, meldt het Instituut voor Microbiologie. De patiënt had last van plekken op de huid die de ziekte kenmerken.

In Frankrijk is het virus vastgesteld bij een 29-jarige man uit de regio Parijs. Hij heeft niet gereisd naar landen waar het virus circuleert. De man is er niet ernstig aan toe en verblijft in isolatie in zijn woning.

Volgens minister Kuipers (Volksgezondheid) is de kans groot dat het virus ook hier opduikt: