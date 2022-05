Russische soldaat tegen Oekraïense weduwe: 'Ik vraag om uw vergiffenis'

"Ik weet dat u me niet kunt vergeven, maar desondanks vraag ik om uw vergiffenis", zei hij. De weduwe Katernina Sjelipova zei gisteren al medelijden te hebben met de soldaat, maar hem deze misdaad niet te kunnen vergeven. Ze getuigde vandaag in de rechtbank over de dood van haar man.

Man zou hun locatie verraden

Gisteren bekende Shishimarin schuld aan het doodschieten van de man. De tankcommandant vertelde voor de rechter wat er zich op 28 februari heeft afgespeeld. Hij was samen met andere Russische soldaten op de vlucht voor het Oekraïense leger in het dorpje Tsjoepahivka, in de grensregio Soemi. "We wilden terug naar onze eenheid en terug naar Rusland."