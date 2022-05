Vrouwelijke journalisten in Afghanistan moeten hun gezicht bedekken

Volgens TOLOnews gaat de maatregel morgen in en betekent het dat alleen de ogen van vrouwen zichtbaar mogen zijn. Eerder deze maand besloten de taliban al dat alle vrouwen in het openbaar een boerka moeten dragen, net als tijdens het eerste talibanregime tussen 1996 en 2001.

Steeds meer beperkingen

De taliban beloofden na de machtsovername in augustus om vrouwenrechten in Afghanistan te respecteren. Toch zijn de afgelopen maanden weer beperkingen voor vrouwen ingevoerd. Zo is er voor meisjes een verbod op onderwijs en mogen vrouwen sinds maart alleen nog met het vliegtuig reizen als ze begeleid worden door een mannelijk familielid.