Ergste droogte in 40 jaar: Rode Kruis opent noodnummer voor oosten Afrika

"In Kenia, Ethiopië en Somalië hebben miljoenen mensen direct hulp nodig om te overleven en de situatie verslechtert nog elke dag", stelt het Rode Kruis, dat benadrukt dat er snel actie nodig is om een grotere hongersnood te voorkomen.

Sprinkhanenplaag

Volgens de hulpverleningsorganisatie hebben meer dan 14 miljoen mensen niet genoeg te eten en is meer dan 37 miljoen euro nodig voor hulp in de drie landen. Het gaat om het vierde opeenvolgende seizoen van droogte. "Het Rode Kruis geeft al (voedsel)hulp in de Hoorn van Afrika, maar dit is nog niet genoeg. Er is meer hulp nodig."

Miljoenen mensen lijden honger, onder wie Diyaara, zij vertelt in onderstaande video dat ze 'nergens meer blij van wordt':