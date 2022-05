Schutter Buffalo vertelde zijn plannen in chatroom kort voor de aanslag

The New York Times baseert zich op een woordvoerder van Discord, die zei dat Gendron ongeveer dertig minuten voor de aanval een select gezelschap uitnodigde.

Volgens de woordvoerder accepteerden alle genodigden de uitnodiging. Wie zij waren, is niet bekend. Gendron was ook van plan om zijn daad te livestreamen naar het platform. Of hij dat werkelijk heeft gedaan wordt nog onderzocht.

'Haat zal niet zegevieren'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag gesproken met de nabestaanden en slachtoffers van het bloedbad in Buffalo. "Haat zal niet zegevieren", zei hij. "In Amerika zal het kwaad niet winnen. Dat beloof ik."

Eén voor één noemde Biden de namen van de tien mensen die afgelopen weekend om het leven kwamen.

In onderstaande video vertelt een ooggetuige over de schietpartij in Buffalo: