Dorpen in Suriname onder water: 'Niemand die ons waarschuwde'

Toch begint het probleem pas echt als het water eenmaal weer gezakt is en de schade zichtbaar wordt. "Dus wij gaan door, ook als het water gezakt is. Mensen hebben zowel fysiek als mentaal hulp nodig. Het hele district is getraumatiseerd."

'Wachten tot het mis gaat'

Suriname kampt met overstromingen door overmatige regenval en het uitblijven van de droogte in februari en maart, vertelt expert overstromingsrisico's Ferdinand Diermanse van Deltares. Dat wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door het fenomeen La Niña. Bij dit fenomeen drijft het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust weg en komt hiervoor een koude stroom in de plaats.

Probleem is dat veel dorpen in Suriname vlak naast de rivier staan, stelt Vellinga. In Nederland zijn we ons bewust van onze kwetsbaarheid wat betreft water. Toch lijken we niet altijd op onze hoede voor de risico’s. Het plan is bij Arnhem 500 huizen te gaan bouwen in het rivierbed van de Rijn. "Dat is geen haar beter. Er zal veel radicaler en selectiever gebouwd moeten worden. Het is wachten tot het hier ook een keer mis gaat."