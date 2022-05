Racisme? Omvolking? 5 vragen na het bloedbad in Buffalo, waar 10 doden vielen

Het manifest heeft als titel 'The Great Replacement Theory' een complottheorie die al langere tijd rondgaat en de afgelopen 10 jaar meer aanhang krijgt. Mensen die hierin geloven denken dat witte mensen in Europa en de VS worden vervangen door minderheden. Terroristen zoals Anders Breivik (Oslo, 2011) en Brenton Harrison Tarrant (Christchurch, 2019) gebruikten de theorie voor hun aanslagen.

In de VS waren er ook al eerder dit soort racistische aanslagen: in 2018 schoot een man 20 bezoekers in een synagoge in Pittsburg dood en in 2019 was er een aanslag op latino's in El Paso.

1. Wat staat er in het manifest van de schutter in Buffalo?

De schutter Payton Gendron schrijft in het manifest dat hij zich tijdens de pandemie verveelde op zijn tienerkamer en op de website 8chan ging kijken. Hij ontdekte daar allerlei verhalen over hoe witte mensen zich niet goed genoeg zouden voortplanten, en hoe andere bevolkingsgroepen sneller groeien. Hij radicaliseerde, en ging geloven in de theorie van 'omvolking': dat witte burgers bewust vervangen zouden worden burgers van kleur.

Uiteindelijk kwam hij tot de daad van dit weekend. Ooggetuigen vertellen in onderstaande video dat ze een man in een militair uniform zagen, die ineens begon te schieten: