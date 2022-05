'Meer vraag vanuit VS naar Nederlandse abortuspillen'

De jury stelde dat Gomperts met haar organisaties Women on Waves, Women on Web en Aid Access abortus in verschillende landen hoog op de politieke agenda heeft weten te krijgen. De arts stond in 2020 ook al op de lijst met honderd invloedrijkste mensen van het Amerikaanse blad Time.

'Abortusboot'

Met haar 'abortusboot' ging Gomperts in het verleden voor anker in internationale wateren voor de kust van landen als Polen, Spanje en Mexico, om op die boot medische abortussen aan te bieden aan vrouwen die zo'n veilige abortus in de betreffende landen zelf niet konden krijgen.

Het mogelijke besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft mensen nu 'bewust gemaakt hoe kwetsbaar ze zijn', meent de arts.

45.000 verzoeken om abortuspil

De vraag uit de VS was overigens ook al groot voordat de intenties van het Hooggerechtshof recent uitlekten. In iets meer dan een jaar tijd (van oktober 2020 tot december 2021) ontving Aid Access naar eigen zeggen meer dan 45.000 verzoeken voor abortuspillen vanuit de Verenigde Staten.

De redenen voor die verzoeken variëren: hoge kosten voor andere abortusdiensten, de kosten en moeite om naar verafgelegen abortusklinieken te reizen en de onmogelijkheid om dit te doen vanwege werk of de zorg voor kinderen.

Na het invullen van een vragenlijst krijgen de vrouwen instructies over hoe ze de pillen thuis kunnen innemen. De prijs wordt aangepast aan hun financiële draagkracht en de pillen worden per post verzonden vanuit een apotheek in India. Aid Access neemt na die verzending contact op met de vrouwen.