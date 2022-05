Songfestival gevierd in Oekraïense schuilkelders: 'Snel komt hier ook de winst'

Een groep Oekraïense militairen ten noorden van Kiev bekeek de beelden vol trots. "We wonnen vandaag bij Eurovisie, en binnenkort zullen we de oorlog ook winnen", zei Tetyana, een militair verpleegkundige, tegen persbureau Reuters.

'Dit brengt hoop'

Toen de overwinning definitief was, gingen de armen de lucht in en werd er gejuicht en geklapt. Militair Vitaliy omschreef het alsvolgt: "We hebben bewezen dat we niet alleen kunnen vechten, maar ook goed kunnen zingen."