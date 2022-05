Wens van Zelenski: Songfestival organiseren in Marioepol

"Volgend jaar is Oekraïne gastheer van het Songfestival!", zegt Zelenski uitgelaten op sociale media. "Wij zullen ons best doen om de deelnemers en gasten van Eurovisie te ontvangen in Marioepol." De stad in het oosten van Oekraïne is bijna volledig in handen van de Russen, er wordt nog gestreden rond het terrein van de Azovstal-fabriek in de stad.

EBU heeft nog niet besloten

Frontman Oleh Psiuk van Kalush Orchestra - de winnende band - riep na de uitvoering van hun nummer de wereld op om Azovstal te hulp te schieten. Psiuk verwacht en hoopt ook dat het songfestival volgend jaar gewoon 'in een nieuw en gelukkig Oekraïne' kan plaatsvinden.