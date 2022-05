Waarom de Russen de ene stad wel, en de andere niet bombarderen

Vooropgesteld: we kunnen niet in de hoofden van de Russische legerleiding kijken. Welke keuzes ze maken, welke bommen waar en waarom terechtkomen: het blijft speculeren. Maar het valt wel op dat sommige Oekraïense steden met de grond gelijk gemaakt worden, en andere niet, of in ieder geval minder.

Helpt de cultuur sommige steden te blijven bestaan?

Zou het komen door de culturele achtergrond van steden? Oekraïne is immers een voormalig Sovjet-republiek. Of is het puur de militaire noodzaak die de doorslag geeft?

De Russen wilden Marioepol in ieder geval graag in handen krijgen en schoten er flink op los. Op onderstaande beelden van halverwege maart zie je de verwoestingen in de stad: