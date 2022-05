Eindelijk bewijs: óns zwarte gat staat nu ook op de foto

Even voor iedereen die geen idee heeft wat dat nou eigenlijk is: een zwart gat is een gebied in het heelal met zoveel zwaartekracht dat zelfs licht er niet uit komt, schrijft NASA op de website. "Een zwart gat kan ontstaan als een ster uitdooft."

Wetenschappers weten het zeker: dit gaan we in alle boeken over sterrenkunde terugzien. Want door deze vondst kunnen hele nieuw inzichten in de natuurkunde ontstaan. Het is niet de eerste foto van een zwart gat, want in april 2019 werd er al een foto gedeeld van een zwart gat verder weg, maar dit is dus het zwarte gat van ons sterrenstelsel. Niet dat het dichtbij ligt: het is 27.000 lichtjaren reizen.

Er komt ook materiaal uit

Maar wat zie je nou eigenlijk op deze foto? Eigenlijk is de plaat een compositie van meerdere aaneengeschakelde telescopen, de zogenoemde Event Horizon Telescope. Het is te doen om het donkere deel in het midden, waar het omheen liggende lichtgevende gruis in wordt gezogen.