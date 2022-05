België wordt strenger: rijbewijs tijdelijk kwijt na appen achter stuur

De boete voor appen of bellen achter het stuur werd in België vorig jaar al fors verhoogd, maar nu wordt de politie in sommige delen van het land nóg strenger. Als je in Halle-Vilvoorde of in Oost-Vlaanderen namelijk betrapt wordt met je smartphone, ben je je rijbewijs voor acht dagen kwijt.

De strengere regel is hard nodig volgens het Openbaar Ministerie van Oost-Vlaanderen. Gisteren maakten zij door middel van een persbericht bekend dat je rijbewijs tijdelijk afgepakt kan worden als je je telefoon gebruikt tijdens het rijden. Al 25 rijbewijzen ingetrokken Dat het geen grootspraak was, bleek uit het feit dat diezelfde middag al 25 rijbewijzen werden ingetrokken in de regio. Zo moest volgens de Belgische krant De Morgen een 39-jarige man uit Antwerpen zijn rijbewijs voor acht dagen inleveren nadat hij zijn mobiel had gebruikt achter het stuur van zijn bestelwagen. Lees ook: Appen achter het stuur: waarom kunnen we het niet laten? "De laatste jaren is het gebruik van mobiele toestellen tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen", laat het Openbaar Ministerie weten. "Uit een Europese enquête blijkt dat één op de vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden en dat één op de zes nog steeds niet handsfree belt achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik achter het stuur is een van de grote 'killers' in het verkeer." Dodelijke ongevallen Volgens het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid houdt 8 procent van de dodelijke ongevallen in het land verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een vijftigtal doden en 4500 gewonden per jaar. Lees ook: Appen in het verkeer neemt toe, jongeren grijpen bijna allemaal naar telefoon Daarom volgt het OM in Oost-Vlaanderen het OM in Halle-Vilvoorde dat vanaf 1 mei al rijbewijzen afpakt. Daar gaven ze eerder al aan dat de regel niet bedoeld was om bestuurders 'te pesten', maar wel om het aantal ongevallen fors terug te dringen. In Halle-Vilvoorde geldt de regel alleen tussen 1 mei en 30 juni van dit jaar. Daarna wordt de actie geëvalueerd en zal er bepaald worden of de regel blijft of niet. Bekijk ook: Deze camera spot appende automobilisten Bekijk deze video op RTL XL Zo werkt de camera van de politie die haarscherp in beeld brengt wat je allemaal aan het doen bent achter het stuur.