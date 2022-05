Opmars Russen gaat moeizaam: 'Ze winnen terrein, maar tegen grote verliezen'

Maar zo ver is het nog lang niet. Oekraïne krijgt volgens Bolder steeds zwaardere wapens vanuit het westen geleverd en weet op sommige plaatsen de Russen ook terug te dringen. "Bij Charkov moeten de Russen inleveren, en ook bij Izium gaat het moeilijk. En het lijkt erop dat ook de aanvoerlijnen van Belgorod in Rusland naar de Donbas in gevaar kunnen komen door aanvallen van de Oekraïners."

Oekraïners graven zich in

Dat laatste betekent dat de Russen ook weer aandacht moeten besteden aan die regio, terwijl ze al geen enorme overmacht aan manschappen hadden. "Maar Poetin heeft er nog altijd fiducie in. Hij kan uiteindelijk de overwinning claimen, want hij heeft al een flink gebied in handen."

Marioepol is ook zo goed als in Russische handen, maar het gebied rond de Azovstal-fabriek nog niet. Uit die fabriek werden dit weekend de laatste burgers geëvacueerd. Ze zaten weken ondergedoken, in onderstaande video zie je hoe ze het gebied verlieten: