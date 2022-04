Duitse stad staat blote borsten toe in alle zwembaden: 'Beter voor de gelijkheid'

De beslissing rond het topless zwemmen kwam na een incident in een zwembad vorig jaar herfst. Iemand die door het zwembadpersoneel als vrouw werd aangezien, moest vanwege ontbloot bovenlijf het zwembad verlaten. De persoon weigerde dat omdat degene zich als man uitgaf.

Veel commotie

Uiteindelijk kreeg de persoon een verbod om naar dat zwembad in Göttingen te komen. De gebeurtenis leidde tot veel ophef, ook in de plaatselijke politiek. Na maanden van debat is nu besloten topless zwemmen in alle zwembaden toe te staan.