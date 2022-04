Rusland heeft het ook moeilijk in het oosten, onder andere door loopgraven

Al met al komt het erop neer dat Rusland met te weinig mensen is begonnen aan een enorm grote missie. "Het was in het begin al onbegonnen werk. Nu zijn ze twee maanden bezig en is het de vraag wanneer ze tevreden zijn. Het is allemaal heel onlogisch wat er gebeurt."

Amerika met borst vooruit

In de tussentijd raken Russische mankrachten uitgeput. "Die zijn beschoten, raken vermoeid, en het is de vraag wat dat doet met de motivatie. Helemaal als de vooruitgang stokt en de tegenstander veel sterker is dan jou is verteld. Dat doet wat met het moreel."

Maar in de Donbas zijn er ook voordelen voor de Russen. De aanvoerlijnen om manschappen te versterken en te vernieuwen zijn makkelijker dan rond Kiev, zegt oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn in de onderstaande video.