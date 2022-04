Twee jaar na de corona-uitbraak, melden Cookeilanden hun eerste coronasterfgeval

Het slachtoffer is een 63-jarige vrouw. Ze had onderliggende gezondheidsproblemen en stierf toen ze onderweg was naar het ziekenhuis. De vrouw had volgens premier Mark Brown drie coronavaccinaties gehad.

Eerste positieve test

De Cookeilanden liggen in Grote Oceaan met een zeer hoge vaccinatiegraad onder de ongeveer 17.000 inwoners, meldde in december zijn eerste positieve coronatest. Sindsdien zijn in totaal 4727 besmettingen vastgesteld. Van die infecties zijn er momenteel 735 'actief', zo meldt het ministerie van Gezondheid.