Spanning stijgt in Frankrijk: weer Macron, of toch Le Pen?

Op dit moment ziet het er beter uit voor Macron, de liberale pro-Europese president kreeg in de eerste ronde 27,8 procent van de uitgebrachte stemmen. Zijn concurrent, de rechtse en nationalistische Marine Le Pen kreeg 23,1 procent. Bijna een kwart van de stemgerechtigden kwam twee weken geleden niet opdagen. Het is de grote vraag of zij vandaag wel gaan stemmen en op wie dan.

Sombere toekomst

De dalende koopkracht in Frankrijk lijkt de grootste zorg van de kiezers. Een meerderheid van de Fransen ziet de toekomst volgens peilingen dan ook erg somber in. Afgelopen dinsdag, in het allerlaatste en belangrijke tv-debat, probeerde Le Pen de kijker daarom te paaien door te beloven om de salarissen te verhogen en de belastingen te verlagen. Linkse plannen, waarmee ze linkse kiezers aanspreekt.