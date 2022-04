Cristiano Ronaldo na verlies kindje: 'Tijd om dankbaar te zijn'

Eerder deze week liet Ronaldo weten dat zijn vriendin van een tweeling was bevallen, maar dat het jongetje het niet had gehaald. Hun dochter bleek wel gezond. "Met groot verdriet moeten wij aankondigen dat ons zoontje is overleden", schreef Ronaldo. "Dit is de grootste pijn die je als ouder kunt voelen. Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons kracht om door te gaan."

Hart onder riem

De afgelopen dagen regende het steunbetuigingen voor de voetballer en zijn gezin. Supporters van rivaal Liverpool staken hem onder meer een hart onder de riem met een applaus op Anfield, tijdens een wedstrijd tegen Manchester United. Ronaldo ontbrak toen vanwege het drama met zijn zoontje.

In oktober vorig jaar maakte Ronaldo bekend dat zijn partner zwanger was van een tweeling. Ronaldo had al vier kinderen. Zijn oudste, Cristiano junior, is 11 jaar. In 2017 werd de Portugese topvoetballer via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen.

Met zijn huidige vriendin Georgina Rodriguez kreeg hij later in dat jaar nog een meisje.