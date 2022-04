Parlementair onderzoek naar misleiding Johnson rond 'partygate'

Na gisteravond nog een poging te hebben gedaan om onder het onderzoek uit te komen, moet premier Johnson er toch aan geloven. Er gaat een onderzoek komen naar het 'misleiden van het parlement'.

Keer op keer verzekerde Johnson dat hij de lockdown-regels niet gebroken had. Dat zei hij tegen de media, maar ook in het Lagerhuis zelf. Toen bleek dat hij de regels toch had overtreden, bood Johnson zijn excuses aan. Maar hij stelde dat hij het parlement niet bewust had misleid.