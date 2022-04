Pasgeboren zoontje Cristiano Ronaldo overleden: 'Kapot van verdriet'

De voetballer schrijft dat hij en zijn vriendin 'kapot zijn van verdriet'. Ook vraagt hij iedereen om privacy in deze moeilijke tijd. "Ons babyzoontje, onze engel. We zullen voor altijd van je houden."

In oktober vorig jaar maakte Ronaldo bekend dat zijn partner zwanger was van een tweeling. Ronaldo had al vier kinderen. Zijn oudste, Cristiano junior, is 11 jaar. In 2017 werd de Portugese topvoetballer via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen.

Met zijn huidige vriendin Georgina Rodriguez kreeg hij later in dat jaar nog een meisje.