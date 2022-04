Bijna 200 dieren (levend) ingevroren; Amerikaanse man opgepakt

Daarop lichtte de vrouw de politie in; ze vermoedde dat een aantal dieren van haar waren. De politie vond in totaal 183 dieren: honden, schildpadden, hagedissen, vogels, slangen, muizen, ratten en konijnen. "Verschillende dieren leken levend te zijn bevroren vanwege hun lichaamspositionering", schrijft de politie in een verklaring.

Uiteindelijk werd de verdachte afgelopen woensdag gearresteerd toen hij in zijn huis werd gezien. Hij gaf toe dieren levend te hebben bevroren.