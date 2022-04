Aanval op 'fuck you-oorlogsschip' grote klap voor Russen (als het klopt)

Ironisch: Moskva werd gebouwd in Oekraïne

De Moskva is het belangrijkste oorlogsschip dat Rusland heeft ingezet in de Zwarte Zee. Het schip werd in de jaren tachtig in gebruik genomen door het Russische leger, nadat het in het Sovjettijdperk was gebouwd in de Oekraïense stad Mykolajiv. De Moskva is in het verleden onder meer ingezet bij het conflict in Syrië.

Volgens Jaime Karremann, hoofdredacteur van Marineschepen.nl, is de Moskva vooral gespecialiseerd in het vechten tegen andere schepen. "Daarnaast kan het schip land en andere schepen verdedigen tegen vliegtuigen en raketten. Het schip behoort tot een van de grootste bovenwaterschepen van de Russische marine. Het is 40 jaar oud en gebouwd in Oekraïne, ironisch genoeg."

De leeftijd van het schip kán het probleem zijn geweest, zegt Karremann. "Het schip is wel een beetje oud inderdaad, het radarmateriaal is bijvoorbeeld niet meer helemaal up-to-date. En dat kan mogelijk de achilleshiel zijn geweest bij de aanval. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker."