Finland en Zweden zetten belangrijke stap richting NAVO-lidmaatschap

'Historische stap'

"Het is een historische stap als Zweden en Finland na jaren van neutrale opstelling toch lid gaan worden van NAVO. Wat Poetin juist niet wilde, uitbreiding van het NAVO-bondgenootschap, is nu een rechtstreeks gevolg van de oorlog in Oekraïne", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

"De NAVO heeft een open-deur-beleid: elk land in Europa of Noord-Amerika mag een aanvraag indienen. Wel moeten de andere landen beslissen of ze akkoord gaan, maar dat lijkt een formaliteit. In Brussel hoor je achter de schermen dat als het daadwerkelijke NAVO-lidmaatschap heel snel een feit is, mits parlementen in beide landen akkoord zijn. Zweden en Finland zijn EU-landen, die de afgelopen jaren steeds vaker overleggen en samenwerken met de NAVO, dus dat maakt de stap naar het lidmaatschap makkelijk."