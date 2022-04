Sancties, sancties en nog meer sancties. Maar wat als de oorlog écht jaren duurt?

Niet meer afhankelijk zijn van olie en gas uit Rusland. Of überhaupt niet meer eigenlijk. We waren er al mee bezig, en dat proces versnelt nu, ziet buitenlandexpert Ten Broeke. Daarom is deze oorlog ook zo'n strategische blunder van Poetin, zegt hij. "We zijn al aan het verduurzamen, maar Rusland heeft altijd ingezet op olie, gas en kolen. Fossiel dus. Dat was de komende tien tot vijftien jaar echt nog wel het winnende model geweest. Maar die levensduur is met deze oorlog verder verkort. Het is onbegrijpelijk."

Wanneer gaan sancties van tafel?

Er is namelijk één ding zeker, en dat is dat het Westen zich nooit zal neerleggen bij een nederlaag voor Oekraïne. Ten Broeke: "Dat kunnen we ons niet permitteren. Dan verliest onze manier van leven, onze manier van kijken naar de soevereiniteit van landen, onze levenswijze. Daar zal het Westen alles voor over hebben."