Twee doden bij nieuwe aanslag in Tel Aviv, verdachte uren later doodgeschoten

Zeker duizend politieagenten, geholpen vanuit de lucht door een helikopter met schijnwerper, gingen op jacht naar de aanslagpleger. Bewoners werden opgeroepen binnen te blijven.

Meerdere incidenten

De aanslag in het café staat niet op zich. Het is het laatste incident in een serie, die in een maand tijd aan dertien mensen het leven heeft gekost. Vorige week nog overleden er zeker vijf mensen na een schietpartij in een buitenwijk van Tel Aviv.

Het is de ergste uitbarsting van geweld in Israël in jaren. De Palestijnse groepering Hamas prees de gewelddadige actie van gisteren.