Estland weert al het Russische gas: 'Geld wordt gebruikt voor oorlog'

"We moeten zo snel mogelijk ophouden gas te kopen van het regime van Poetin, dat het geld gebruikt voor de oorlog tegen Oekraïne", aldus Kallas. Een einddatum waarop er geen Russisch gas meer naar Estland stroomt gaf ze niet. Voor de overstap op lng wordt voor het najaar een terminal gehuurd, meldt BNS.

Estland is op dit moment flink afhankelijk van Russisch. Maar liefst 79 procent van al het gas in het land is afkomstig uit buurland Rusland.