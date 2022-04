Die éne vraag na de slachting in Boetsja: waarom?

Wat Berkhoff wel opviel, was de razendsnelle ontkenning van de buitenlandminister van Rusland, Lavrov. "Niet verrassend, maar dit was wel heel snel. Het is verontrustender dat dat verhaal waarschijnlijk steun krijgt onder de Russische bevolking. En het bewijs voor de misdaden komt daar - in ieder geval via de media - nooit aan." In onderstaande video laten we zien waarom de beelden uit Boetsja echt zijn.

Door Boetsja is de angst aangewakkerd dat het niet de laatste keer was dat we dit soort beelden voor onze ogen hebben gekregen. Dat gevoel deelt Berkhoff. "Je moet het ergste vrezen voor de stad Marioepol. Kennelijk zit er een acceptatie binnen het Kremlin: we vernietigen de bevolking die er zit gewoon."