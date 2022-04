Vreselijke beelden uit Boetsja, angst voor wat komen gaat: 'De haat groeit'

Nu dus verwachten dat de Russen wel even schuld zouden bekennen, is een utopie. "Er is geen enkele discussie over schuld of verantwoordelijkheid."

Weinig informatie uit steden onder controle van Russen

De beelden uit Boetsja schijnen wel een nieuwe werkelijkheid over deze oorlog. Een lelijke werkelijkheid, en een die voor erger doet vrezen, zegt Akkermans. "Ik hou m'n hart vast. Want wat gebeurt er allemaal in gebieden die nu onder controle zijn van de Russen?"