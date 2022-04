Ludieke actie klimaatactivist: 'Heeft u nu uw hand aan de microfoon geplakt?'

McGovern legde de presentator vervolgens uit dat hij vindt dat hij het 'enorme platform' van de zender niet voldoende gebruikt om de effecten van klimaatverandering te laten zien. "In een situatie als deze moet ik de microfoon pakken en mensen vertellen in welke situatie we ons bevinden, want mensen zoals jij zullen dat niet doen", zei de woordvoerder.

Vastbinden aan doelpaal

Het was niet de eerste keer dat Just Stop Oil op een ludieke manier van zich laat horen. Nog geen twee weken geleden rende een actievoerder het veld op tijdens het Premier League-duel tussen Arsenal en Liverpool en bond zichzelf vast aan de doelpaal. Met dergelijke acties wil Just Stop Oil de Britse regering bewegen projecten rondom fossiele brandstoffen een halt toe te roepen.