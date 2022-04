Rutte over gruwelbeelden Boetsja: 'Geschokt, we zullen niet rusten'

Het is niet te verifiëren hoe de slachtoffers zijn omgekomen en of het allemaal burgers zijn geweest. Rond de plaats, dichtbij Kiev, is vanaf de eerste dag van de Russische aanval hevig gevochten. Rusland heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd.

Oorlogsmisdaden

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, wil dat er meer sancties komen tegen Rusland. Net als Rutte is Michel geschokt door de beelden uit Boetsja. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Lizz Truss wil dat de gebeurtenissen in Boetsja als oorlogsmisdaden worden onderzocht en ze zou het Internationaal Strafhof in Den Haag daarbij steunen.