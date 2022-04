Gruwelijke beelden uit Boetsja: lijken op straat en in massagraven

Naast de verschrikkelijke beelden komen er ook steeds meer verhalen naar buiten over wat er de afgelopen weken is gebeurd in Boetsja. Zo sprak een verslaggever van de Britse krant The Guardian met Halyna Tovkach (55), een inwoner van het stadje. Ze kwam, samen met haar man en een ander gezin, onder vuur te liggen toen ze op 5 maart 's ochtends wilde vluchten.

Ze vertrokken met twee auto's in de hoop naar een veilig gebied te reizen. Ze kwamen niet ver, want op slechts 800 meter van hun huis kreeg een Russisch pantservoertuig hen in de gaten.

'Ik dacht: iedereen wordt nu vermoord'

Halyna tegen The Guardian: "Ik zag een deur opengaan in de auto voor ons en twee benen vielen naar buiten. Ik dacht: iedereen wordt nu vermoord. Het ging zo snel. Mijn man schreeuwde: 'Draai om, draai om!'. Maar toen voelde ik dat ik door iets werd geraakt in mijn rechter schouder, het was een kogel. Ik duwde nog tegen mijn man aan, zodat hij uit de auto zou stappen. Maar hij bewoog niet meer. Ik realiseerde me toen dat hij dood was. Daarna opende ik mijn deur en rende ik weg."