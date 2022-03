Vlaamse opgeschrikt door levende muis in HelloFresh-box

Nele bestelde al drie jaar lang af en aan dozen bij maaltijdbezorgservice HelloFresh. Ze was er altijd best tevreden over, tot begin maart.

Het was maandag, de maaltijdbox vol verse ingrediënten was net afgeleverd bij Neles huis in Oost-Vlaanderen. Ze had best trek, dus wilde direct beginnen met koken. Ze zette de ingrediënten op het aanrecht. "Het viel mij op dat sommige zakjes beschadigd waren, maar veel aandacht besteedde ik daar verder niet aan", vertelt ze.

Hard schreeuwen

Tot ze opeens geritsel hoorde onderin de doos. Iets leek zelfs te bewegen, zegt ze. "Onder het stukje biefstuk." Ze wachtte niet langer. Ze haalde het vlees eruit en begon, na wat ze toen zag, enorm hard te schreeuwen. "Een levende muis sprong uit de doos."