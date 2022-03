Verdachte in moordzaak Dean (4) schrijft brief vanuit cel: 'Sorry mama'

De K. kwam in het verleden al vaker in aanraking met justitie. In 2010 werd hij tot tien jaar cel veroordeeld voor de gewelddadige dood van zijn 2-jarige stiefzoon Miguel. In december 2018 kwam de man weer op vrije voeten. In de brief biedt De K. nu zijn excuses aan zijn familie aan. Hij schrijft: "Liefste mama, eerst en vooral sorry voor wat jullie allemaal weer moeten meemaken door mijn foute beslissingen."

Eind februari werd besloten om Dave, tegen zijn eigen wil in, over te leveren aan België waar hij nu in de gevangenis zit. De Belg ontkende tot nu toe altijd alle beschuldigingen tegen hem.