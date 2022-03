Waarom Bosnië en Servië de sancties tegen Rusland niet steunen

Is Rusland dan ook een echte bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit op de Balkan? "Als je me dat gevraagd had voordat Rusland Oekraïne binnenviel, dan had ik 'ja' gezegd", antwoord Bieber. "Maar eigenlijk is die dreiging nu afgenomen, al is het maar doordat Rusland vanwege de sancties niet eens vliegtuigen naar Bosnië kan sturen, omdat het land omringd is door NAVO-lidstaten."

Daarnaast ziet Bieber ook dat door de oorlog in Oekraïne, de gespannen situatie op de Balkan meer onder de aandacht is gekomen bij de internationale gemeenschap. Een voorbeeld daarvan is het opschalen van de EUFOR-troepen. "Ook als Rusland op een later moment alsnog die missie blokkeert, dan verwacht ik dat er binnen de EU voldoende steun is om op een andere manier militair aanwezig te zijn in Bosnië om zo stabiliteit in de regio te waarborgen."