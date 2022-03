Tonen van Russische Z kan in Duitsland straks leiden tot vervolging

Het ministerie zegt dat het gebruik van de letter Z niet verboden is, maar ook dat deze kan worden gebruikt om de Russische agressie goed te keuren. De letter is in korte tijd uitgegroeid tot een pro-Russisch symbool onder Russische militairen in Oekraïne en aanhangers van de oorlog.

'Invasie is criminele daad'

De woordvoerder van het ministerie omschrijft de Russische invasie in Oekraïne als 'een criminele daad'. "Wie deze oorlog publiekelijk steunt, kan in aanmerking komen voor vervolging." Tijdens een persconferentie werd gezegd dat de federale autoriteiten het gebruik van het symbool in de gaten houden en het besluit van de deelstaten verwelkomen.