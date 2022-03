Russen lijken doelen bij te stellen: 'Zo kunnen ze thuis overwinning claimen'

Rusland gaat in de oorlog met Oekraïne een nieuwe fase in. Dat zeggen ze zelf in ieder geval. Wat bedoelen ze daarmee? "Het lijkt erop alsof ze erachter komen dat hun originele doelstellingen niet gehaald worden", zegt Patrick Bolder, defensie-expert van The Hague Centre for Strategic Studies.

Rusland meldde dat het 'bevrijden van de Donbas-regio', nu het belangrijkste doel is. Aan het begin van de oorlog ging het nog vooral over het 'demilitariseren' van Oekraïne en moest de Krim als Russisch grondgebied worden erkend. Ook werd erop gezinspeeld het regime van president Volodimir Zelenski omver te werpen en een pro-Russisch regime te installeren. 'Voor eigen inwoners bedoeld' "Thuis kunnen ze in ieder geval een overwinning claimen als ze deze doelstellingen wel halen", zegt Bolder. "Dit is dus ook vooral voor de eigen inwoners bedoeld." De actuele situatie in Oekraïne. En toch. De Russische focus verlegt zich met deze woorden misschien wat naar het oosten van het land, waar de Donbas-regio ligt. Het westen van het land wordt deze dagen nog altijd veelvuldig bestookt met bommen. Lees ook: Opmerkingen Biden onverstandig: 'Geef Poetin geen stok om mee te slaan' Het kan zo zijn dat deze nieuwe doelstelling ook bedoeld is om zand in de ogen te strooien bij de Oekraïners, zegt Bolder. "Mogelijk gaan er hierdoor meer Oekraïense verdedigingstroepen naar het oosten." Dat zou dan weer ruimte kunnen bieden voor de Russen in andere delen van het land. "Dan zou de omsingeling van Kiev bijvoorbeeld kunnen doorgaan. De Russen zouden meer de vrije hand kunnen hebben voor hun andere doelstellingen." Ondertussen zijn er besprekingen gaande tussen beide landen, maar de gevechten gaan ook door. Dat zal ook wel zo blijven, denkt Bolder. "Ik zie niet snel een uitkomst bij die besprekingen. De uitgangspunten liggen nog zo ver uit elkaar. De Russen willen land hebben en de Oekraïners willen het niet afgeven. Hoe kom je dan bij elkaar." Opmars naar Odessa voorkomen Zelenski kan in de tussentijd vooral tijdrekken. En hopen dat er nog meer wapens uit het westen komen om nog meer tegenstand te kunnen bieden. Lees ook: Voor Nika in Kiev komt de oorlog dichterbij: 'Ik hoor raketten en artillerie' Dat laatste gaat best goed, ziet Bolder. "Kiev is nog niet omsingeld en ook in Charkov is dat nog niet helemaal het geval. De Russen worden soms echt teruggedrongen. Zelenski zal ook zeker een Russische opmars naar Odessa willen voorkomen." Op de lange termijn zal Zelenski vooral niet willen dat het land wordt opgesplitst. "Want wie wil nou een deel van zijn land zomaar weggeven." Dat de weerstand van het Oekraïense leger stevig is, zie je ook in de onderstaande video. Een voorstad van Kiev zou zijn heroverd op de Russen: Bekijk deze video op RTL XL "We liggen constant onder vuur", zegt een Oekraïense militair.