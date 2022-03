Eerst oost, dan west: 26 miljoen mensen in Shanghai in coronalockdown

De Chinese stad Shanghai is begonnen aan een stapsgewijze lockdown vanwege een grote uitbraak van corona. De maatregel geldt eerst vier dagen in het oostelijke deel van de stad met 26 miljoen inwoners, daarna gaat het westelijke deel tot in de vroege ochtend van 5 april in lockdown.

Tijdens de lockdown ligt het openbaar vervoer stil, zijn bruggen en tunnels gesloten en werken mensen vanuit huis. Tijdens de lockdown wordt er massaal getest op corona. 3500 besmettingen China hoopt zo de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en zo snel mogelijk het doel van nul besmettingen te bereiken. De autoriteiten hanteren sinds het begin van de pandemie een streng beleid. Lees ook: 17,5 miljoen mensen in lockdown in Shenzhen vanwege corona-uitbraak Ondanks de vele infecties in Shanghai, waren ze eerder terughoudend bij het invoeren van een lockdown in de grootste stad van China. Maar nu gaat het dus toch gebeuren. Vandaag werd er een recordaantal van 3500 nieuwe besmettingen geregistreerd. Digitaal onderwijs Door de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus is het voor de Chinese autoriteiten moeilijker geworden om vast te houden aan het coronabeleid. Tientallen miljoenen mensen in andere delen van het land moesten eerder dit jaar al in lockdown. Ook worden andere strenge maatregelen genomen. Zo waren de basis- en middelbare scholen in Shanghai eerder deze maand al overgestapt op digitaal onderwijs. Bekijk ook: Alles om corona buiten de deur te houden: zo streng is China Bekijk deze video op RTL XL De maatregelen liegen er niet om in China.