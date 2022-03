Jongen (14) die overleed na val uit vrijevaltoren werd eerder geweigerd bij attracties om gewicht

"Hij zou het absoluut niet erg hebben gevonden als ze op een respectvolle manier tegen hem hadden gezegd dat hij niet in de attractie mocht. Dat is de verantwoordelijkheid van zo'n attractie. Maar als ze tegen hem zeggen dat het veilig is, vertrouwt hij er natuurlijk op dat zij ervaren genoeg zijn om dat in te schatten", vertelt advocaat Bob Hilliard in een uitgebreid interview aan de lokale nieuwszender Fox35.

Hilliard is samen met een andere advocaat ingeschakeld door de familie van de 14-jarige Tyre Samspon uit Missouri. Ze willen dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe het kon gebeuren dat de jongen uit de attractie viel.

Tyre was American football-speler

Het gebeurde donderdagavond in het ICON Park in het Amerikaanse Orlando. De jongen was daar voor een trainingskamp met zijn American football-team. Het was Tyres droom om een professional te worden en volgens zijn familie was hij daar al hard naar op weg.