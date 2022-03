België rouwt om peuter Camille, mogelijk gestikt in ballon op de crèche

België rouwt om de dood van peuter Camille. Het meisje van 19 maanden oud is mogelijk gestikt in een ballon in een crèche in het Belgische Deurne. Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart. "Het verdriet is onmetelijk", laat de familie in een reactie weten.

Camille zou afgelopen donderdag zijn gestikt in een ballon terwijl ze verbleef in een dagopvang voor kinderen met speciale zorgbehoeften. Hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen, maar hulp mocht niet meer baten. Groot onderzoek gestart Hoe het ongeluk kon gebeuren, blijft vooralsnog onduidelijk. Het Antwerpse parket is een groot onderzoek gestart. "In dat onderzoek zullen de omstandigheden van het overlijden centraal staan", zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket tegen de Gazet van Antwerpen. Voorlopig houden de instanties het bij een tragisch ongeluk. Het onderzoek moet uitwijzen of sprake is geweest van nalatigheid. De crèche wil de Belgische media niet te woord staan. Medewerkers willen alleen kwijt enorm aangeslagen te zijn. Familie van overleden baby Camille blijft achter met enorm veel vragen: “Ze was een wonderkindje” https://t.co/tQx6jVzfYA — HLN.BE (@HLN_BE) March 24, 2022 De krant Het Laatste Nieuws heeft de tante van het meisje gesproken. "Camille was zeer vrolijk toen ze afgezet werd. Twee uur later rinkelde de telefoon: uw kindje wordt gereanimeerd. Het verdriet is onmetelijk", omschrijft de tante. Vechtertje De ouders van de baby zijn te erg aangedaan om te reageren. Toen Camille werd geboren, had ze het eerste jaar geen slikreflex. Daardoor kreeg ze lange tijd sondevoeding, maar volgens de tante liet Camille zich niet kennen en was ze een vechtertje. Zaterdag wordt de baby begraven. Omdat de kerk vermoedelijk te klein zal zijn om iedereen afscheid te laten nemen, organiseerden vrienden van de ouders deze week al een stille wake. Meer dan driehonderd mensen kwamen samen om de ouders een hart onder de riem te steken, schrijft de krant Het Nieuwsblad. Lees ook: Zwangere vrouw en baby overleden na bombardement kraamkliniek