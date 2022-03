NAVO-landen gaan zich beter wapenen tegen chemische aanval

De Verenigde Staten waarschuwen al langer dat Rusland in Oekraïne mogelijk naar gifgas of ander chemisch wapentuig grijpt. Rusland is ertoe in staat en is er eerder ook niet voor teruggeschrokken, zei NAVO-chef Stoltenberg.

"Als dat inderdaad gebeurt, is er een risico dat het een rechtstreekse weerslag heeft op mensen in NAVO-landen, omdat we dan getuige kunnen zijn van de verspreiding van chemicaliën of biologische wapens naar onze landen."