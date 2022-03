Een maand oorlog: 'Slagkracht Russen slinkt, maar Poetin zal nog poging wagen'

Vier strijdtonelen

1. Rond de hoofdstad Kiev

Rond Kiev is de situatie eigenlijk onveranderd sinds het begin van die grote kolonne is aangekomen. Er zijn nog steeds zware gevechten in Irpin, een voorstad van Kiev.

2. Het noordoosten

In het noordoosten, vanuit Belarus, is er door de Russen wel wat progressie geweest richting Kiev. Vorige week was op beelden te zien dat zo'n verkenningseenheid is weggeschoten door Oekraïne. Toen zijn de Russen niet teruggekomen.

3. Strijd rond de steden Soemy en Charkov

Dan is er de strijd rond steden Soemy en Charkov. Daar gebeurt vrijwel niets. Charkov wordt verdedigd door het Oekraïense leger en de Russen komen er niet door.

4. Het zuiden

In het zuiden is voor de Russen de meeste progressie geboekt. Cherson is ingenomen, de kerncentrale in het zuiden ook. Nu is er de strijd om Mikolayiiv en Marioepol . Marioepol is platgebombardeerd en omsingeld, maar ook daar is het al weer even stil qua progressie. Odessa, in het zuiden van het land, is nog niet in handen van de Russen. Het strand bij Odessa ligt vol met mijnen. Dus daar kunnen de Russen niet aan land. Vanuit het land moeten de Russen nog een heel eind naar Odessa.