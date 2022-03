Amerikaanse broers vrijgesproken, zaten bijna 25 jaar onterecht vast

Broer Melvin vulde aan: "Ik ben in extase, hier hebben we zo lang op gewacht."

Moord op Margaret

De zaak gaat over de moord op Margaret Midkiff in 1995. De vrouw werd dood gevonden in haar kelder in Pontiac, in de staat Michigan. Ze werd aangetroffen met een kussensloop over haar hoofd en kabels om haar nek, polsen en enkels.

Er werd DNA-materiaal gevonden op het lichaam van Margaret. Dat leidde niet naar de broers, maar naar Brandon Gohagen. Die gaf in gesprekken aanvankelijk ook aan dat de broers niets met de moord te maken hadden, en de broers hadden zelf een alibi voor het tijdstip van de moord.

Later veranderde Gohagen zijn verklaring, en vertelde de autoriteiten dat Melvin hem had gedwongen om Margaret seksueel te misbruiken. Hij zei dat de broers het slachtoffer daarna hadden vastgebonden en hadden doodgeslagen. Gohagen pleitte voor een deel onschuldig, in ruil voor de getuigenis tegen de twee broers. Zij werden daaropvolgend veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, ondanks dat ze alles ontkenden en er geen ander bewijs was tegen de twee.