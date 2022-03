Zes doden en veel gewonden: van 'eindelijk carnaval' naar diepe rouw in België

Zo blijkt dat de verdachten onderweg naar huis waren na een bezoek aan een discotheek. Dat heeft het parket in België bekendgemaakt. De vraag die daarom leeft in België: was de bestuurder onder invloed van drank of drugs?

Positieve blaastest

Vanochtend maakte het Belgische Openbaar Ministerie daarover bekend dat de blaastest van een van de inzittenden positief was. Het is nog onduidelijk of het om de bestuurder of de bijrijder gaat. Mogelijk zijn ze na de botsing van plaats gewisseld. Volgens de krant De Morgen bevestigen kennissen ook dat zeker een van de inzittenden sowieso drank en drugs had gebruikt.